Stranger Things 5, quando esce su Netflix? Gli autori fanno chiarezza

Matt e Ross Duffer, i creatori di Stranger Things, hanno tranquillizzato i fan riguardo alla data di uscita della quinta e ultima stagione della serie, confermando che gli episodi arriveranno nel 2025.

Durante il panel al SCAD TVfest ad Atlanta, i due fratelli hanno ammesso che, nonostante i progressi nel montaggio di Stranger Things 5, ci vorrà ancora del tempo per completare la post-produzione, soprattutto a causa delle numerose scene con effetti visivi, che richiedono un lavoro meticoloso.

I Duffer hanno inoltre condiviso alcune riflessioni emotive sulla conclusione della serie, ricordando come l’ultima settimana di riprese, e in particolare l’ultimo giorno, sia stato un momento di forte impatto per tutto il cast e la troupe Stranger Things, segnando la fine di un viaggio durato quasi un decennio.

Stranger Things 5: ad un passo dall’annuncio ufficiale

Nonostante la lunga attesa dei fan di Stranger Things, Matt e Ross Duffer hanno espresso fiducia nel rispettare la data prevista, pur non essendo ancora stato rivelato un mese o un giorno specifico. Alcune indiscrezioni circolate online suggeriscono un possibile doppio lancio, con una prima parte a ottobre e una seconda parte a novembre, seguendo lo schema già adottato per la quarta stagione. Tale strategia permetterebbe a Netflix di sfruttare il periodo delle festività, con un’uscita che potrebbe coincidere con il fine settimana del Ringraziamento negli Stati Uniti: un momento tradizionalmente redditizio per le piattaforme di streaming.

Tuttavia, Netflix è nota per mantenere sempre uno stretto riserbo sulle date di uscita, fino a poche settimane prima del lancio, aumentando la curiosità dei fan riguardo all’annuncio ufficiale. Intanto, il team è concentrato sul montaggio e sulla rifinitura degli episodi, consapevole dell’enorme aspettativa che circonda questa conclusione. Con una trama che promette di chiudere i numerosi fili narrativi lasciati in sospeso, Stranger Things 5 si prepara a diventare uno degli eventi televisivi più attesi dell’anno, portando a termine una delle serie tv di maggior successo su Netflix.