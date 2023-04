Stop a pubblicità e attacchi malware con NordVPN

NordVPN è un’ottima invenzione. Attivandola sui tuoi dispositivi ottieni uno scudo inviolabile contro qualsiasi tipologia di attacco malware da parte di hacker e cybercriminali. Inoltre, ti assicuri un potente ad-blocker che ferma e nasconde tutte le pubblicità da siti web e applicazioni. Attiva questa VPN al 63% di sconto con 3 mesi extra.

Il potere di questo provider è quello di fornire in un’unica soluzione più funzionalità vantaggiose per la tua sicurezza e la tua privacy. Con orgoglio possiamo dire che questa VPN è tra le migliori della categoria perché offre un sistema di difesa potente e funzionale, senza chiedere abbonamenti aggiuntivi dopo aver attivato uno dei piani disponibili.

Ciò che la rende differente dagli altri è Threat Protection. Si tratta di una funzione che include diverse opzioni utili a chiunque ama navigare, acquistare e giocare online. Per prima cosa provvede un eccezionale anti-malware in grado di placcare qualsiasi attacco malevolo in arrivo da internet. Addirittura scansiona tutti i download per scongiurare possibili infezioni.

NordVPN ferma tutte le pubblicità

Con NordVPN attiva le pubblicità online hanno i minuti contanti. Prova a navigare tra le pagine web senza dover vedere annunci pubblicitari o dover chiudere fastidiosi banner che si aprono proprio dove stavi leggendo o guardando un video. Addio anche ai pop up perché sarà questa VPN a decidere le opzioni più sicure per la tua privacy e accettarle al tuo posto su qualunque sito.

La navigazione ne beneficerà anche in velocità dimezzando i tempi di caricamento dei siti che visiti. Tutto sarà più rapido e fluido, leggibile e funzionale. Tra l’altro questo speciale ad-blocker di NordVPN funziona anche sulle app dei tuoi dispositivi annullando le pubblicità anche quando queste sono gratuite e le prevedono. Sbrigati perché i vantaggi sono tanti e tutti per te con questa VPN spettacolare.

