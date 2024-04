Stira anche le Tende con il Ferro da Stiro Verticale Rowenta a 31€!

Uno degli elettrodomestici sicuramente più sottovalutati è il ferro da stiro verticale. Grazie alla sua praticità e portabilità ti permetterà di utilizzarlo in viaggio e in numerosissime occasioni! Rowenta Access Steam First è proprio uno di questi e, grazie allo sconto Amazon crolla da 39,99€ a un prezzo di soli 31,99€!

Tutte le caratteristiche del ferro da stiro verticale Rowenta

Grazie all’emissione continua di vapore a 20 g/min, questo innovativo dispositivo elimina le pieghe in modo immediato, garantendo risultati paragonabili a quelli ottenuti da un classico ferro da stiro tradizionale. Con una potenza di 1300 W e un rapido riscaldamento in soli 15 secondi, potrai stirare tutto ciò che ti passa per la testa immediatamente.

La leggerezza di questo ferro verticale lo rende confortevole da utilizzare anche per periodi prolungati, senza affaticare il braccio. La tecnologia intelligente regola automaticamente la temperatura in base al tessuto, evitando il rischio di bruciature e danni sui capi più delicati. Inoltre, il serbatoio d’acqua rimovibile da 70 ml, ricaricabile durante l’uso, garantisce un’autonomia praticamente illimitata.

Con il grilletto di attivazione del vapore, potrai controllare l’erogazione solo quando necessario, evitando sprechi e risparmiando energia. Access Steam First di Rowenta è perfetto per ritocchi veloci e per ravvivare i tuoi capi all’ultimo minuto, mentre il vapore ad alta temperatura svolge un’azione igienizzante efficace, eliminando batteri e germi, ideale per chi soffre di allergie o per chi desidera capi sempre freschi e profumati.

Senza la necessità di un asse da stiro, basta un semplice appendiabiti per ottenere capi perfettamente stirati, rendendo questo dispositivo pratico e compatto.

Non perdere l’opportunità di far tuo un ferro da stiro verticale come Rowenta Access Steam First a soli 31,99€!