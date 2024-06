iPhone 16 Pro: i render CAD confermano design e pulsante Cattura

Apple iPhone 16 Pro sarà uno dei dispositivi di punta inclusi nella nuova famiglia di melafonini che il colosso di Cupertino svelerà al pubblico.

Da tempo si rincorrono indiscrezioni circa questo specifico modello e, proprio negli ultimi giorni, sono emersi ulteriori indizi che chiamano in causa il design dello smartphone ed il pulsante Cattura.

Restano ormai pochi dubbi su Apple iPhone 16 Pro

Il leaker MajinBu è ormai una presenza fissa quando si parla di anticipazioni relative agli iPhone 16 e, fra i recenti post condivisi su X (Twitter), ne rintracciamo uno che mostra gli ultimi render CAD con protagonista il sopracitato modello Pro:

Immagini

Nell’immagine a sinistra potete osservare la zona posteriore di iPhone 16 Pro che, oggettivamente, non viene stravolta rispetto al precedente 15 Pro e mantiene, come da tradizione, il modulo fotografico composto da tre sensori. Nessun nuovo indizio relativo alle possibili dimensioni del telefono che tuttavia, considerando i rumor delle scorse settimane, dovrebbero essere solo leggermente maggiori di quelle del diretto predecessore.

Torna al centro dell’attenzione anche il chiacchierato pulsante Cattura, nell’immagine a destra. A bordo di iPhone 16 Pro, verrebbe collocato un filo più in basso rispetto al tasto di accensione. A differenza di quanto ipotizzato tempo fa, si tratterebbe di un tasto capacitivo e non meccanico: ciò significa che la sua “pressione" determinerebbe non un movimento fisico dello stesso ma un feedback aptico che ne simulerebbe l’interazione. Oltre a facilitare lo scatto delle foto e la registrazione dei video, sarebbe anche in grado di agevolare lo zoom con un semplice scorrimento del dito lungo la sua superficie.

Nulla da segnalare per quanto riguarda la parte anteriore di iPhone 16 Pro, non essendo mostrata in questi disegni CAD, ma ovviamente continueremo a tenervi informati su tutte le novità in arrivo nelle prossime settimane.