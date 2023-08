SteelSeries Aerox 3 Onyx, il mouse da gaming NUMERO 1 crolla del 49%

Con uno sconto immediato del 49% con tanto di consegna rapida e gratuita, l’offerta Amazon di oggi sul mouse da gaming SteelSeries Aerox 3 Onyx è una di quelle da non farsi scappare per nulla al mondo. Ti bastano appena 34€ per stringere tra le mani un mouse apprezzato e amato da milioni di videogiocatori in tutto il mondo per il suo design unico e distintivo e le sue caratteristiche di alto livello.

La struttura a nido d’ape non solo dona un aspetto inimitabile al mouse a marchio SteelSeries, ma garantisce anche una importante riduzione del peso complessivo della periferica e quindi un ridotto affaticamento del polso dopo molte ore di gaming.

Appena 34€ su Amazon per il mouse da gaming SteelSeries Aerox 3 Onyx

Il mouse da gaming integra l’apprezzatissimo sensore TrueMove Core che ti garantisce sempre prestazioni, velocità e precisione anche in modalità wireless, mentre con l’applicazione per PC puoi impostare a tuo piacimento il livello DPI desiderato (fino a un massimo di 8500) per un tracking super preciso.

Con un prezzo di vendita di appena 34€ l’offerta di Amazon è senza ombra di dubbio la più conveniente sul web per l’acquisto del mouse da gaming, a maggior ragione se consideri anche che include la consegna rapida e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

