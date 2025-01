Stazione di ricarica USB-C 7-in-1 con MagSafe: maxi sconto con il coupon Amazon

Sconto da non perdere su Amazon per questa potente stazione di ricarica USB-C 7-in-1 con MagSafe, ideale da tenere sulla scrivania, che puoi acquistare a soli 47,99 euro invece di 79,99. Un prezzo che puoi avere applicando il coupon che trovi in pagina alla voce “Applica coupon 40%“.

Stazione di ricarica USB-C 7-in-1: utile, potente, versatile

Questa stazione di ricarica è un accessorio che rivoluzionerà la tua postazione di lavoro: dispone di tutto quello di cui hai bisogno per la ricarica dei tuoi dispositivi, ma non solo.

La ricarica wireless certificata Qi2 da 15W è ideale specie per i dispositivi Apple grazie al supporto MagSafe: basta appoggiare il telefono sulla base magnetica per iniziare a ricaricare. L’angolo del supporto magnetico è regolabile per avere una visuale comoda, sia per lavorare che per guardare video.

La porta PD da 100W ti aiuterà invece a mantenere carico il tuo laptop o altri dispositivi con una fonte di alimentazione potente e stabile; l’uscita HDMI 4K a 60Hz è perfetta per collegare monitor esterni, mentre le doppie porte USB-A e la porta USB-C supportano una velocità monstre di 10Gbps per avere trasferimenti di file rapidi e senza stress.

Una stazione di ricarica che unisce stile e praticità occupando anche poco spazio sulla scrivania: applica il coupon sconto e pagala soltanto 47,99 euro invece di 79,99.