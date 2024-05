Stazione di ricarica multiporta con basetta wireless: 36€ col coupon

La stazione di ricarica Orangeck è l’accessorio perfetto per mantenere sempre carichi tutti i tuoi dispositivi, inclusi smartphone, tablet ed altri apparecchi elettronici. Questo prodotto multifunzionale è dotato di 8 porte USB, oltre ad una pratica base di ricarica wireless sulla parte superiore per garantirti la massima flessibilità.

Non perdere questa occasione: fai il tuo acquisto su Amazon spuntando il coupon con sconto di 3 euro e questa eccellente stazione di ricarica sarà tua spendendo solamente 36 euro.

Minimo storico per la stazione di ricarica Orangeck

Ti sarà certamente capitato di aspettare a lungo per ricaricare uno per uno i tuoi dispositivi: la stazione di ricarica Orangeck risolve questo problema, permettendoti di caricare tutto contemporaneamente. Con una porta QC 3.0 ultra veloce e una base di ricarica wireless, hai diverse opzioni per mantenere i tuoi dispositivi sempre pronti all’uso. Puoi anche selezionare il livello di tensione tra 5V, 9V e 12V, in base alle tue esigenze specifiche.

La Orangeck può gestire fino a nove apparecchi in simultanea: uno sulla base wireless ed otto tramite le porte USB. Include anche un ingresso USB Type-C, perfetto per gli ultimi modelli di smartphone Samsung, iPhone e non solo. Il display LED mostra informazioni dettagliate sullo stato di ricarica ed in confezione è presente anche il cavo di alimentazione staccabile di 125 cm.

Insomma, stiamo parlando di un vero e proprio best buy: metti subito nel carrello la stazione di ricarica Orangeck ed approfitta della spedizione rapida e gratuita per riceverla comodamente a casa.