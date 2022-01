Redfall, l'esclusiva Bethesda per Xbox ha una data di uscita?

Redfall, il nuovo gioco di Arkane e Bethesda in lavorazione per PC e Xbox Series X/S, uscirà nel mese di ottobre. A riferirlo è un'indiscrezione lanciata dal profilo Twitter “Arkane Studios Fan Espanol” e condivisa anche dall'insider Idle Sloth, il quale invita comunque a prendere queste informazioni con le pinze. Anche perché ci sono altri dettagli da prendere in considerazione.

Redfall avrà anche un attore famoso tra i protagonisti?

Secondo quanto svela la fonte, Redfall avrà anche un quinto personaggio giocabile non ancora presentato, mentre la campagna avrà una durata di circa 18 ore. Tra i nemici troveremo dei vampiri animali, con il ruolo del villain principale che sarà interpretato da James Marsters, attore noto per aver interpretato Spike nella serie televisiva di “Buffy l'Ammazzavampiri”.

Come si diceva in apertura, sono tutte informazioni che devono essere confermate, anche perché ufficialmente il gioco è ancora previsto per la prossima estate.

Da quello che sappiamo, Redfall è il nuovo progetto del team autore di Dishonored e Prey. Si tratta di uno sparatutto open world cooperativo, ma giocabile anche in single player, in cui avremo la possibilità di scegliere tra quattro protagonisti, ognuno con abilità diverse. Il tutto è calato in un mondo contemporaneo un po' diverso da come lo conosciamo, con magia e vampiri a minacciare l'esistenza del genere umano.

Si tratterà di fatto della prima esclusiva pubblicata da Bethesda per piattaforme Xbox dopo l'acquisizione da parte di Microsoft, quindi c'è molta attesa anche da questo punto di vista. A novembre è previsto inoltre il lancio di Starfield, il nuovo gioco di ruolo fantascientifico realizzato dagli autori di Skyrim e Fallout 4, sempre in esclusiva per PC e Xbox Series X/S.