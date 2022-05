Star Wars Visions 2: buone notizie per gli abbonati Disney+

Disney+ continua a far parlare di sé. L’aumento degli abbonati, il ricco catalogo con contenuti in esclusiva e in prima visione e la saga di Star Wars, stanno facendo di questa piattaforma streaming on demand un vero e proprio must.

Le novità non sono ancora finite. Dopo l’arrivo di Obi-Wan Kenobi, che allieterà i fan con i suoi nuovi episodi, ora si è tornato a parlare di Star Wars Visions. Infatti, ci sono ottime notizie in merito alla seconda stagione, programmata per approdare su Disney+.

Ora scopriamo insieme cosa sappiamo di Star Wars Visions 2 e, quindi, cosa possono aspettarsi tutti i fan di questa serie TV Anime della saga, che presto saranno disponibili sul catalogo di Disney+ che sta diventando sempre più ricco e interessante.

Star Wars Vision 2: tutto quello che sappiamo

Ciò che sappiamo su Star Wars Visions 2 è che questa seconda stagione sarà molto più completa della prima, perlomeno internazionale. Infatti, i contenuti saranno sempre realizzati sempre da LucasFilm, che ne detiene i diritti, ma in studi sparsi nel mondo tra Francia, Irlanda, Sud Africa, Cile, India, Irlanda, Regno Unito oltre al Giappone, che per la prima stagione aveva provveduto alla produzione completa.

Lo stesso James Waugh, produttore esecutivo della serie TV, ha affermato, durante un’intervista, che ci saranno parecchi cambiamenti con i nuovi episodi. L’obiettivo è quello di avvicinare sempre di più questo contenuto Anime alla saga cinematografica di Star Wars che ora sta abbandonando il termine trilogia. Ecco cosa ha dichiarato Waugh:

Non ci sono dubbi sul fatto che vedremo le cose che erano in Visions diventare sempre più parte del tessuto di Star Wars nei prossimi decenni.

Inoltre, oggi sappiamo anche, in linea di massima, quando arriveranno i nuovi episodi. In sostanza, Star Wars Visions 2 dovrebbe debuttare sul catalogo Disney+ intorno alla prossima primavera e quindi non prima del 2023.

Ad aver annunciato questa novità è stato un tweet pubblicato direttamente dall’account ufficiale di Star Wars. Non ci sono dubbi che la notizia ha suscitato parecchie reazioni tra chi si è dimostrato felice e chi, invece, sperava di poter vedere la seconda stagione un po’ prima.

