Star Wars saluta per sempre la trilogia

Anche Star Wars ha deciso di stare al passo con i tempi, ma saranno contenti tutti i fan che da generazioni seguono la trilogia? Per l’appunto, è proprio la trilogia a essere protagonista di questa vicenda che vede il franchise, nato nel 1977, intraprendere una rivoluzione.

Il mondo di Guerre Stellari sta diventando sempre più streaming. Infatti, tutta la saga di Star Wars è ora disponibile agli utenti su Disney+ che, attualmente ne detiene i diritti. Attivando un abbonamento mensile o annuale è possibile accedere a tutti i titoli fruibili dalla piattaforma.

Ma cosa sta succedendo a Star Wars, o meglio, cosa succederà a questo contenuto così amato che non conosce età? Ad aver rivelato il suo prossimo futuro è la presidente di Lucasfilm e produttrice Kathleen Kennedy, in una lunga intervista pubblicata su Vanity Fair.

Scopriamo insieme cosa bolle in pentola e se i fan devono preoccuparsi oppure possono dormire sonni tranquilli. È evidente che ci troviamo in un nuovo periodo storico dove a farla da padrone sono i contenuti streaming, basti pensare al nuovo titolo atteso Obi-Wan Kenobi.

Secondo quanto è stato dichiarato dalla Kennedy, Star Wars abbandonerà il termine trilogia per conformarsi maggiormente alle nuove richieste di contenuti. Già attualmente l’identità dei titoli si è modificata e tutti non vedono l’ora di poter sperimentare le novità con l’uscita di Obi-Van Kenobi, il prossimo 27 maggio sulla piattaforma Disney+.

Durante una lunga e dettagliata spiegazione sul futuro che attende il franchise, la Kennedy, presidente di Lucasfilm e produttrice, ha esposto anche alcune novità che non vogliamo spoilerare, ma ha anche spiegato il perché non verrà più utilizzata la parola trilogia:

Quello che rende unico Star Wars è che siamo una storia, fondamentalmente.

Evito di usare ancora la parola trilogia perché Star Wars è molto più incentrato sulla narrazione persistente.

Abbiamo tutti riconosciuto, ognuno di noi, che questo era un nuovo capitolo per l’azienda e che dovevamo lavorare tutti insieme per creare l’architettura ideale per la direzione intrapresa.