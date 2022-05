Obi-Wan Kenobi: tutte le novità della serie Star Wars in arrivo su Disney+

Dopo lo Star Wars Day si è accesa ancora di più l’attesa per la nuova serie TV Obi-Wan Kenobi. La data ufficiale di arrivo su Disney+ è il 27 maggio 2022 Siccome saranno solo i primi due episodi in anteprima, quando si concluderà?

Tutti, infatti, si stanno chiedendo quando arriverà la fine di tutti gli episodi di questo attesissimo contenuto. Disney+ ha dovuto risolvere il malcontento dovuto ai ritardi dell’uscita di Obi-Wan Kenobi piazzando un doppio episodio il 27 maggio 2022. Ciò vuol dire che la serie TV in oggetto si concluderà completamente il 24 giugno 2022.

Un’altra domanda che molti utenti, in attesa dell’arrivo di questa acclamata serie TV, si stanno facendo è se ci sarà una seconda stagione o se questa sarà l’unica. Anche a questo dubbio c’è una risposta.

Ovviamente però per poter vedere tutti gli episodi di Obi-Wan Kenobi è necessario attivare un abbonamento con Disney . Non vi sono vincoli e si può disdire o riattivare quando si vuole. Il piano più conveniente però è quello annuale, ma anche il costo mensile è molto contenuto rispetto ai competitor della sua portata.

Obi-Wan Kenobi: cosa sappiamo sulla seconda stagione

Fondamentalmente sono tre le novità che hanno anticipato l’arrivo ormai imminente di Obi-Wan Kenobi su Disney+. Questa serie TV entrerà a pieno titolo nella cronologia di Star Wars e di tutti i titoli della saga, ormai amata e che si tramanda di generazione in generazione.

La prima riguarda una possibile seconda stagione che è stata completamente smentita. Obi-Wan Kenobi sarà la prima e l’unica season per questo titolo tanto atteso. Perciò tutti i fan dovranno mettersi il cuore in pace e godersi il ritorno del maestro Jedi solo per questa occasione.

Perciò, dal 27 maggio e fino al 24 giugno 2022 saranno pubblicati gli unici episodi disponibili di questa serie TV legata alla saga di Star Wars. La stagione si concluderà definitivamente con l’ultimo episodio non lasciando spazio a possibili sequel di sorta.

Sinossi e trailer ufficiale

La seconda novità riguarda invece la sinossi. In pratica si tratta della trama ufficiale rilasciata da Disney+ insieme anche alla terza novità, ovvero il trailer ufficiale di Obi Wan-Kenobi, questa volta in italiano. Ecco la sinossi originale e subito dopo il video che vi darà un assaggio di ciò che dovrete aspettarvi: