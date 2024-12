Star Wars Skeleton Crew e altri titoli: il dicembre di Disney+ è una bomba

Il mese di dicembre su Disney+ si preannuncia una vera bomba. Ad aspettarti ci saranno titoli esplosivi come Star Wars – Skeleton Crew e Dream Production. Ma non è tutto. Tantissimi altri contenuti sono in programma per tutto il mese, così da goderti un periodo natalizio con i fiocchi. L’abbonamento parte da soli 5,99€ al mese.

Dai un’occhiata all’elenco completo delle uscite su Disney+ di dicembre 2024 e non perderti i migliori film, serie e documentari di questa incredibile piattaforma di streaming live e on demand.

Disney+: tutte le novità di dicembre 2024

Ecco tutte le novità in arrivo a dicembre 2024 su Disney+ con questo calendario completo e ufficiale della piattaforma.

04 dicembre Star Wars – Skeleton Crew (serie Star Wars)

Genere: Fantascienza, Avventura

Trama: In un angolo remoto della galassia, un gruppo di ragazzini si trova coinvolto in un’avventura epica. Smarriti e lontani da casa, questi giovani eroi dovranno fare affidamento l’uno sull’altro per sopravvivere alle insidie dell’universo di Star Wars, scoprendo al contempo il vero significato dell’amicizia e del coraggio.

06 dicembre Uonderbois (serie italiana)

Genere: Commedia, Coming-of-age

Trama: Ambientata in un quartiere periferico di una città italiana, questa serie su Disney+ segue le vicende di un gruppo di adolescenti che si autodefiniscono “Uonderbois”. Tra primi amori, conflitti familiari e sogni di riscatto, i protagonisti affrontano le sfide della crescita, cercando di trovare il proprio posto in un mondo che sembra non comprenderli.

11 dicembre Dream Productions (serie animata Pixar)

Genere: Animazione, Commedia

Trama: Questa serie su Disney+ ci porta dietro le quinte di una immaginaria casa di produzione di sogni. Seguiamo un team eccentrico di creature oniriche mentre creano, dirigono e producono i sogni più stravaganti e surreali per gli umani. Tra creatività sfrenata e imprevisti dell’ultimo minuto, ogni episodio è un’avventura nel mondo dell’immaginazione.

13 dicembre Elton John: Never Too Late (documentario)

Genere: Documentario musicale, Biografia

Trama: Un viaggio intimo e rivelatore nella vita e nella carriera di una delle icone più amate della musica. Il documentario esplora il percorso artistico di Elton John, dai suoi esordi fino ai giorni nostri, offrendo uno sguardo inedito sulle sue sfide personali, i trionfi musicali e il suo impatto duraturo sulla cultura pop. Con interviste esclusive e filmati d’archivio mai visti prima.

17 dicembre Sugarcane

Genere: Drama, Thriller

Trama: Ambientata nelle vaste piantagioni di canna da zucchero del Brasile, questa serie, disponibile a breve su Disney+, intreccia storie di ambizione, tradimento e riscatto. Seguiamo le vicende di una famiglia di proprietari terrieri e dei lavoratori delle piantagioni, mentre lottano per il potere e la sopravvivenza. Tra segreti sepolti e tensioni sociali, “Sugarcane” offre uno sguardo crudo e avvincente su un mondo dove dolcezza e amarezza si fondono.

20 dicembre What If…? (stagione 3)

Genere: Animazione, Supereroi, Fantascienza

Trama: La terza stagione di questa serie antologica animata su Disney+ continua a esplorare realtà alternative dell’universo Marvel. Ogni episodio presenta una svolta inaspettata nella storia di personaggi noti, creando scenari sorprendenti e spesso sconvolgenti. Dall’Osservatore guidati attraverso queste nuove dimensioni, scopriremo come piccoli cambiamenti possono portare a conseguenze cosmiche.

22 dicembre Blink

Genere: Sci-fi, Thriller psicologico

Trama: In un futuro prossimo, una misteriosa tecnologia permette alle persone di “saltare” istantaneamente nel tempo di pochi secondi. Quando una detective scopre che questa abilità viene usata per commettere crimini perfetti, si trova coinvolta in una corsa contro il tempo per fermare un killer sfuggente. “Blink” esplora le conseguenze etiche e pratiche di poter manipolare il tempo, in un thriller che tiene con il fiato sospeso fino all’ultimo fotogramma.