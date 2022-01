Star Wars 1313, spunta un gameplay inedito con Boba Fett

Star Wars 1313 è probabilmente uno dei rimpianti più grandi della community videoludica, specialmente quella appassionata della nota saga cinematografica. Doveva essere un action adventure in terza persona in stile Uncharted ambientato nell'universo di Guerre Stellari, che ci avrebbe permesso di visitare in prima persona alcuni loghi iconici della serie, come il pianeta-città Coruscant. Ora, a distanza di quasi 10 anni dalla cancellazione, arriva un nuovo video gameplay inedito con protagonista l'iconico Boba Fett.

Star Wars 1313, il simil-Uncharted mai arrivato sul mercato

Il titolo era stato annunciato da LucasArts nel 2012 ed era in lavorazione, con motore grafico Unreal Engine 3, per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il progetto vene cancellato l'anno dopo, quando Disney, nell'annunciare l'acquisizione di LucasFilm, decise anche di cancellare qualsiasi titolo in lavorazione presso lo sviluppatore.

Star Wars 1313 doveva essere un action adventure in terza persona dallo stile molto simile a saghe come Uncharted e Tomb Raider e incentrato sulla figura di Boba Fett, l'iconico cacciatore di taglie visto per la prima volta ne “L'Impero Colpisce Ancora” e adesso protagonista di una serie TV che va in onda ogni settimana su Disney+.

1313 è il riferimento a un'area sotterranea di Coruscant, il famoso pianeta-città, in cui si sarebbero ambientate gran parte delle vicende, apparsa anche in Star Wars The Clone Wars, la serie TV animata ambientata tra “L'Attacco dei Cloni” e “La Vendetta dei Sith“.

A distanza di molto tempo, in tanti sperano ancora che il progetto venga prima o poi riesumato, visto il rinnovato interesse di Disney verso lo sfruttamento della licenza di Star Wars in ambito videoludico, come ha dimostrato il recente annuncio di tre nuovi progetti, tra cui Jedi Fallen Order 2.