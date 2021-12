The Book of Boba Fett, a che ora uscirà su Disney+?

The Book of Boba Fett è ormai vicinissima al lancio. Domani 29 dicembre è atteso il debutto della nuova serie TV Disney+ incentrata sul cacciatore di taglie più famoso e amato della saga di Star Wars.

Il personaggio, apparso per la prima volta ne “L'Impero Colpisce Ancora”, è tornato lo scorso anno nella seconda stagione di The Mandalorian, di cui la nuova serie può considerarsi uno spin-off. Adesso, dopo un'attesa lunga un anno, lo show TV è finalmente pronto al lancio.

A che ora uscirà The Book of Boba Fett

La serie TV uscirà domani mercoledì 29 dicembre 2021: il primo episodio sarà disponibile su Disney+ a partire dalle 9 ora italiana. Se siete in casa durante queste festività natalizie vi aspetta dunque una bella mattinata con quella che è una delle icone imprescindibili del franchise di Guerre Stellari.

Quanti episodi ci saranno e di cosa parla la serie TV?

Lucasfilm ha già confermato che la serie TV sarà composta da ben sette episodi. Considerato che ancora una volta è stata scelta la release settimanale, per vedere l'ultimo episodio della prima stagione dovremo aspettare il 9 febbraio 2022.

A differenza di Netflix, infatti, su Disney+ si preferisce l'approccio tradizionale volto alla release di un episodio a settimana: come insomma si faceva una volta. Il motivo è da ricercarsi presumibilmente nell'intenzione di fidelizzare l'utenza sul lungo termine, senza rischiare abbonamenti “flash” che si esaurirebbero terminando tutti gli episodi della serie TV interessata nel giro di poche ore.

The Book of Boba Fett dunque sarà incentrata sull'omonimo personaggio: il cacciatore di taglie si troverà su Tatooine, il celebre pianeta sabbioso dei due soli, in compagnia della mercenaria Fennec Shand mentre combatte per rivendicare il vecchio territorio del terribile Jabba The Hutt. Nel frattempo, per festeggiare, è disponibile un crossover con Fortnite.