Star Trek Prodigy PS5: sconto FOLLE del 80% su Amazon

L'universo di Star Trek Prodigy: Supernova si apre davanti a te come un'enorme tela, pronta ad accogliere i tuoi tratti audaci e le tue decisioni coraggiose. In questo gioco per PlayStation 5, ti immergerai in un'avventura mozzafiato, dove ogni passo ti avvicina alla salvezza dell'equipaggio perduto della Protostar.

Guida i destini di Dal R’El e Gwyndala mentre esplori mondi alieni, ognuno con i propri enigmi e pericoli. Orisi, Mirios e Taresse ti attendono con i loro paesaggi surreali e i segreti celati nelle loro profondità. Il coraggio è il tuo compagno più fidato mentre affronti ostacoli e pericoli, armato solo della tua determinazione e della tua astuzia.

Star Trek Prodigy: Supernova ti offre l’opportunità di stabilire il primo contatto con nuove specie aliene. Ogni incontro è un’occasione per imparare, crescere e scoprire la vastità dell’universo che ti circonda. La storia di ogni specie è un tassello nel mosaico cosmico che stai componendo, e ogni segreto svelato è un passo in avanti nella tua missione.

Tuttavia, non sarà tutto pacifico. Una nuova minaccia si erge all’orizzonte, pronta a sfidare la tua forza e la tua saggezza. Combatti contro un avversario letale e la sua armata di robot, in emozionanti scontri che metteranno alla prova le tue abilità di combattimento e la tua strategia. Solo con il coraggio e la determinazione riuscirai a emergere vittorioso da questa sfida.

Non dimenticare, puoi affrontare quest'avventura da solo o in modalità cooperativa, con un amico al tuo fianco. L'unione fa la forza, e insieme potrete superare ogni ostacolo che l'universo di Star Trek Prodigy: Supernova metterà sul vostro cammino. Preparati a un'esperienza senza precedenti, pronta a catturare la tua immaginazione e a portarti verso l'infinito e oltre.