Stanley, cacciavite 34 in 1 a prezzo SHOCK su Amazon: qualità PREMIUM (14€)

Stanley è un marchio di altissima qualità, che non ha di certo bisogno di presentazioni. Il suo cacciavite in kit 34 in 1 ti permetterà di completare lavori di hobbistica e professionali, senza alcun problema. In promozione su Amazon, puoi portarlo a casa a 14€ circa appena: completa al volo il tuo ordine per approfittarne, se non è già finito. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma dovrai fare in fretta: la disponibilità è limitata.

Un prodotto che, immediatamente, ti fornirà la dotazione per gestire la stragrande maggioranza di viti. A disposizione avrai un manico con impugnatura ergonomia e una marea di inserti, ben custoditi all’interno di un pratico porta bit. Nella custodia, troverai:

punta Phillips 0 – 1 – 2 pezzi x 2 – 2 pezzi x 3;

punta a taglio 3 – 3.5 – 4.5 – 5 – 5.6 – 6 – 7 mm;

punta Torx T5 – T6 – T7 – T8 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40;

punta esagonale 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 4 – 5 – 2 pezzi x 6 – 7 – 8 mm

Gli inserti sono tutti con punta magnetica: grazie a questo, le operazioni saranno ulteriormente semplificate e potrai completarle prima, senza rischiare che una vite cada durante il lavoro.

Non perdere l’occasione di accaparrarti questo ottimo cacciavite Stanley 34 in 1 a 14,36€ appena da Amazon: completa rapidamente il tuo ordine per approfittarne. Ricevi tutto in modo super veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità.