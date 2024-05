Avvitatore a impulsi Ryobi: top di gamma a prezzo FOLLE su eBay

Per serraggi professionali e avvitature impegnative affidati a un vero e proprio professionista! Diventa tu il professionista dei tuoi lavori. Non spendere più una fortuna chiamando qualcuno che si fa pagare a peso d’oro. Acquista ora l’Avvitatore a impulsi Ryobi a soli 122,99€. Un prezzo regalo!

Stiamo parlando di uno strumento estremamente potente e in grado di effettuare lavori che richiedono anche una certa precisione. Ti arriverà solo il corpo, pronto per essere utilizzato con una fantastica batteria da 18V. Della linea ONE+, hai potenza, precisione e prezzo favoloso.

Avvitatore a impulsi Ryobi: la scelta perfetta alle tue esigenze

L’Avvitatore a impulsi Ryobi si rivolge sia ai professionisti che al fai da te. Le sue dimensioni compatte e il peso estremamente leggero lo rendono particolarmente utile per affrontare lavori lunghi. Nonostante ciò il tuo braccio non sarà affaticato e potrai concludere più velocemente e con maggiore precisione il lavoro.

Il suo meccanismo a impatto assicura una potenza fino a 4 volte superiore rispetto a un classico trapano. Dotato di diversi livelli di velocità, ti permette di avere un controllo estremo durante ogni applicazione. Dal serraggio di cerniere, ad avvitature molto più impegnative come gli pneumatici.

Le tre luci LED illuminano l’area di lavoro evitando anche di creare fastidiose ombre. L’attacco rapido esagonale 1/4″ è estremamente comodo e rapido. Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa offerta. Acquista ora l’Avvitatore a impulsi Ryobi a soli 122,99€. Consegna gratis e tasso zero PayPal con eBay.