Stand Up Paddle: un surf per molti e un coupon per tutti

Se ne vedono ormai sempre di più sulle spiagge italiane, ma il fatto che inizi a comparire nelle foto dei VIP è segno che il meglio debba ancora venire. Il loro nome è Stand Up Paddle, la loro forma è quella di un surf e la loro utilità è quella del divertimento. Ci si tiene in forma, ci si abbronza, ci si rilassa, ma – soprattutto – ci si diverte.

E allora ecco i primi coupon last-minute per portarsi a casa (e in spiaggia) uno Stand Up Paddle con il quale cambiare il proprio rapporto con il mare. In questo caso basta un click per intascare 50 euro di sconto immediato ed abbattere il prezzo da 259,99 a 209,99 euro.

Stand Up Paddle

Gli Stand Up Paddle sono tavole gonfiabili e galleggianti facili da trasportare, facili da riporre a riposo e perfette per approcciare il mare in un modo nuovo e divertente. La confezione è piena di accessori che facilitano e migliorano l’esperienza d’uso: dalla pompa al remo, dalla pinna direzionale al laccio da polso, il tutto con una sacca onnicomprensiva per spostare facilmente il tutto. Sgonfiare la sera e gonfiare al mattino sarà un gioco da ragazzi, così da poter avere una tavola sempre pronta anche senza dover avere enormi bagagli o garage sgombri dentro cui depositare una tavola nelle sue dimensioni tradizionali.

Disponibili in più colori e fantasie, le tavole hanno una lunghezza di 3 metri e una larghezza di 71 centimetri: lo spessore di 15cm facilita l’uso anche per i principianti ed il carico massimo consentito è pari a circa 150Kg. Che sia una pagaiata, una nuotata o una piccola avventura di snorkeling, ecco che uno Stand Up Paddle attaccato al polso sarà la zona franca dove riposare prima di tornare a riva.

In 10 minuti la tavola è gonfia e può essere buttata in mare. Se sui social compaiono improvvisamente molti VIP alle prese con una tavola da surf, tranquilli: non sono a Malibu, ma stanno semplicemente passando la propria estate con una Stand Up Paddle esattamente come la tua. E magari hanno sfruttato lo stesso coupon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.