Stampante termica SMART a 19€: funziona SENZA inchiostro, spettacolare

Non sottovalutare il potenziale di una stampante termica smart ricaricabile, che funziona assolutamente senza inchiostro. Un prodotto utilissimo in un sacco di contesti. La abbini in Bluetooth al tuo smartphone, aggiungi il rotolo di carta (ce ne sono diversi in dotazione all’acquisto) e sei pronto a stampare. La cosa interessante è che, grazie alla tecnologia termica, non c’è bisogno di inchiostro per utilizzarlo.

Perfetta per dare sfogo alla creatività, è l’ideale anche per scopi lavorativi. Per esempio, se possiedi un sistema di POS mobile, puoi utilizzarlo per stampare ricevute ovunque ti trovi. Non perdere l’occasione di concludere un eccellente affare su Amazon e completa al volo il tuo ordine per accaparrartela a 19,99€ appena con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido però: la disponibilità è limitata. In omaggio, ricevi ben 10 rotoli di carta termica.

Facilissima da utilizzare, ti basterà abbinarla in Bluetooth al tuo smartphone e – tramite specifica applicazione – potrai immediatamente iniziare a utilizzarla. A disposizione all’interno dell’app avrai addirittura una marea di modelli pronti da stampare.

Come anticipato, grazie alla tecnologia di stampa termica, non avrai mai bisogno di usare inchiostro: nessuna ricarica da acquistare a parte. Non solo: anche la batteria è ricaricabile e non dovrai acquistarne di usa e getta.

Non perdere la ghiotta occasione Amazon del momento e completa rapidamente il tuo ordine per accaparrarti questa spettacolare stampante termica smart a 19,99€ appena con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta: la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.