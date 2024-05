Action figure parlante Spider-Man a quasi metà prezzo su Disney Store

Tra le offerte speciali disponibili questa settimana su Disney Store segnaliamo quella che ha per protagonsita l’action figure parlante di Spider-Man: con una spesa minima di 15 euro, è possibile acquistarla a 14,90 euro invece di 28 euro, praticamente a metà prezzo. Per beneficiare della promozione, collegati a questa pagina del Disney Store.

Action figure parlante Spider-Man in offerta a 14,90 euro su Disney Store

L’action figure Spider-Man dispone di un ampio bagaglio di frasi da usare, in aggiunta a effetti sonori e luminosi degni dei film Marvel al cinema. Per attivarli, è sufficiente premere il pulsante che si trova sull’action-figure.

Prima però di consegnare tra le mani Spider-Man al tuo bambino o a tuo nipote, ti invitiamo a suggerirgli di comportarsi bene se non vuole essere catturato dal lancio della ragnatela. Il prodotto in vendita su Disney Store presenta infatti anche una ragnatela staccabile, per rendere il tutto ancora più spettacolare. A questo proposito, segnaliamo che anche gli occhi si illuminano, oltre a confermare che vi sono ben 14 punti di articolazione.

Il personaggio di Spider-Man presente in confezione è realizzato in plastica e misura 25 cm di altezza, 12 cm di larghezza e 4,5 cm di profondità. Funziona con tre batterie AG13 incluse all’interno della confezione.

Ti ricordiamo che la promozione in corso su Disney Store prevede una spesa minima di 15 euro. Puoi ad esempio approfittare del 30% di sconto attualmente disponibile su un ampia selezione di prodotti del Disney Store, oppure di un’altra iniziativa che ha per protagonisti i prodotti di Wish in sconto fino al 50%.

Approfitta dell’offerta di Disney Store presente su questa pagina per acquistare l’action figure parlante Spider-Man a quasi metà prezzo.