Stampante HP LaserJet M234dw: sconto IMPERDIBILE del 22%

La stampante laser HP LaserJet M234dw è l’acquisto ideale per chi cerca un dispositivo affidabile, veloce e versatile, soprattutto ora che è in super sconto del 22% su Amazon. Questa multifunzione non si limita a stampare in bianco e nero con una risoluzione di 600 x 600 dpi, ma è anche in grado di eseguire scansioni e copie di documenti e immagini grazie al pratico scanner piano A4 integrato. La stampa fronte e retro automatica garantisce efficienza e risparmio di carta, consentendo di gestire documenti di vari formati, da A4 a etichette e buste.

La connettività è uno dei punti di forza della HP LaserJet M234dw. Grazie alla compatibilità con l’app HP Smart, è possibile stampare direttamente da PC, smartphone e tablet tramite Wireless Dual Band, Wi-Fi, Ethernet, AirPrint e Mopria. Questa versatilità permette di avere sempre a portata di mano le proprie stampe, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Va notato che il cavo USB non è incluso nella confezione, ma con tutte le opzioni wireless disponibili, non sarà un problema.

La velocità di stampa fino a 29 pagine per minuto rende questa stampante perfetta per uffici domestici o piccoli ambienti lavorativi dove la rapidità è essenziale. È compatibile con i toner originali HP 135A e 135X, che garantiscono qualità e durata nel tempo. Inoltre, il firmware della stampante include misure di sicurezza dinamica per impedire l’uso di cartucce non originali con chip o circuiti elettronici non HP, assicurando sempre prestazioni ottimali.

La capacità di supportare carta con grammatura da 65 a 120 g/m² e una vasta gamma di formati, inclusi A5, A6, buste e cartoline, offre una grande flessibilità per diverse esigenze di stampa.

