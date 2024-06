Stampante HP LaserJet M140w: sconto FOLLE del 56%

La stampante multifunzione HP LaserJet M140w è oggi disponibile su Amazon con un incredibile sconto del 56%, rendendola un’occasione imperdibile per chi cerca una soluzione di stampa professionale ed efficiente a un prezzo ridicolo di soli 114,90 euro, anziché 259,90 euro.

Stampante HP LaserJet M140w: un affare che non puoi assolutamente perdere

Questa stampante multifunzione laser è progettata per chi necessita di un dispositivo versatile e performante. Con la capacità di stampare solo in bianco e nero, la M140w offre una risoluzione di stampa fino a 600 x 600 dpi e una velocità di stampa fino a 20 pagine per minuto. È ideale per uffici e ambienti domestici dove la qualità e la velocità sono essenziali.

Oltre alla funzione di stampa, la HP LasrJet M140w è dotata di uno scanner piano A4 che permette di eseguire scansioni e copie a colori di documenti e immagini. La stampa fronte e retro è manuale, offrendo un ulteriore livello di controllo e precisione. La compatibilità con vari formati di carta, inclusi A4, A5, A6, buste, cartoline, etichette e formati personalizzati, rende questa stampante estremamente versatile.

La connettività è uno dei punti di forza della HP LaserJet M140w. Grazie all’app HP Smart, è possibile stampare direttamente da PC, smartphone e tablet. La stampante supporta diverse opzioni di connessione come Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, garantendo una connessione rapida e affidabile. Si noti che il cavo USB non è incluso nella confezione.

Con queste caratteristiche avanzate e l’offerta straordinaria attualmente disponibile su Amazon, la HP LaserJet M140w rappresenta un investimento intelligente per chi desidera un dispositivo affidabile e multifunzionale a un prezzo estremamente vantaggioso. Approfitta subito di questo sconto folle del 56% e falla tua al prezzo stracciato di soli 114,90 euro, rima che sia troppo tardi.