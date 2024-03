Stampante HP Envy Inspire 7220e: sconto IMBATTIBILE del 35%

La tecnologia avanza rapidamente e, con essa, le nostre esigenze di stampa. Se sei alla ricerca di una soluzione versatile, efficiente e di alta qualità, allora la stampante multifunzione HP Envy Inspire 7220e è proprio ciò di cui hai bisogno.

Questo fantastico prodotto è attualmente in offerta con uno sconto del 35% su Amazon, quindi è un ottimo momento per acquistarla al prezzo speciale di soli 99,99 euro, anziché 154,90 euro.

Stampante HP Envy Inspire 7220e: l’occasione che stavi cercando

Dotata di funzionalità avanzate, la stampante HP Envy Inspire 7220e è progettata per soddisfare tutte le tue esigenze di stampa. Con la sua capacità di stampare fronte e retro automaticamente e la possibilità di stampare anche senza bordi, ti offre una flessibilità senza pari. Che tu stia stampando documenti di lavoro o fotografie di famiglia, otterrai risultati sorprendenti ogni volta.

Grazie all’app HP Smart, puoi stampare direttamente dal tuo PC, smartphone o tablet. La connessione avviene tramite Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, offrendoti la libertà di stampare da qualsiasi dispositivo, ovunque tu sia.

Parlando di prestazioni di stampa, la HP Envy Inspire 7220e non delude mai. Con una velocità di stampa fino a 22 ppm in bianco e nero e 20 ppm a colori, e una risoluzione massima di 600 x 600 dpi, i tuoi documenti saranno nitidi e professionali. E non dimenticare la compatibilità con una vasta gamma di supporti, tra cui carta comune, buste e carta fotografica.

Questa è una stampante HP+, il che significa che otterrai vantaggi esclusivi come un anno di garanzia supplementare e 3 mesi di Instant Ink inclusi. Con Instant Ink, riceverai le cartucce direttamente a casa tua prima che tu finisca l’inchiostro, garantendoti una stampa senza interruzioni.

Tuttavia, ricorda che per sfruttare appieno le potenzialità di questa stampante, è necessario un account HP e l’uso di cartucce originali HP. Ma non preoccuparti, perché il risultato finale vale sicuramente lo sforzo.

Inoltre, con le misure di sicurezza dinamica integrate nel firmware, puoi essere certo che la tua stampante e le tue informazioni saranno sempre al sicuro. Quindi, se sei alla ricerca di una stampante affidabile, versatile e di alta qualità, non cercare oltre. Approfitta subito dell’offerta su Amazon e acquista subito la HP Envy Inspire 7220e, al prezzo speciale id soli 99,99 euro, prima che sia troppo tardi.