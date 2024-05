MacBook Air M2 è in offerta a 999€ su Amazon: ora NON HA RIVALI

Il MacBook Air M2 è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un notebook in grado di abbinare ottime prestazioni con consumi ridotti. Il modello in questione, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 999 euro. Si tratta del prezzo più basso di sempre su Amazon per il notebook di Apple che, per rapporto qualità/prezzo, batte nettamente tutti gli altri modelli della gamma MacBook. Da notare che, per gli utenti abilitati ai pagamenti rateali, c’è la possibilità di acquistare il notebook anche in 5 rate senza interessi. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

MacBook Air M2: un best buy su Amazon oggi

Il MacBook Air M2 è il notebook da comprare oggi. Il chip M2, infatti, garantisce prestazioni eccellenti, sotto tutti i punti di vista, e, nello stesso tempo, permette di ridurre al minimo i consumi. La versione in offerta del notebook di Apple è dotata di 8 GB di memoria unificata oltre che di 256 GB di SSD. Da notare anche la presenza di un display Liquid Retina da 13,6 pollici. C’è poi una tastiera retroilluminata con layout italiano oltre al sistema operativo macOS che consente una perfetta integrazione con l’ecosistema di prodotti e servizi Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il MacBook Air M2 con un prezzo scontato di 999 euro e con la possibilità di acquistare il notebook anche optando per il pagamento in 5 rate mensili. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.