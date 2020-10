Vorreste stampare le foto dal vostro smartphone senza dovervi necessariamente recare in un negozio? Potete quindi approfittare di questo incredibile sconto su Amazon dedicato alla stampate fotografica Mini 2 di Kodak. Semplice e immediata, vi basta appoggiare il vostro telefono sulla stampante e tramite l’innovativo NFC One Touch potrete modificare e stampare le vostre foto preferite in un attimo.

Kodak Mini 2 scontata del 50% su Amazon

La tecnologia NFC è compatibile esclusivamente con i dispositivi Android, ma se possedete smartphone iOS non vi preoccupate perché potete comunque usare la connessione Bluetooth. Le cartucce tutte-in-uno con inchiostro e carta creano delle ottime immagini dettagliate della dimensione di una carta di credito così da poterle inserire facilmente all’interno del proprio porta documenti o porta monete. La carta, inoltre, resiste all’acqua e alle ditate, grazie ad uno strato protettivo plastificato che dona anche una maggiore durevolezza. La stampante Mini 2 di Kodak, infatti, usa la tecnologia brevettata 4PASS, conosciuta anche come sublimazione del colore, per stampe di alta qualità. Ha la cartuccia tutto-in-uno più piccola del mondo, pensata per la stampa a 4 passaggi, per comodità e qualità impareggiabili.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la stampante Mini 2 stampa doto delle dimensioni di 5 x 8,6 cm. Il dispositivo, invece, ha le dimensioni di appena 78,2 x 132,4 x 25,4 mm e un peso di 238 grammi. Tra le connessioni troviamo anche il Wi-Fi Direct e una porta micro USB per la ricarica della batteria integrata da 620 mAh che permette di stampare 20 foto con una singola ricarica. Il tempo di stampa è di circa 50 secondi, mentre il tempo di ricarica è di 1,5 ore. Infine importante sottolineare che le stampe avvengono con 256 gradazioni e 16,7 milioni di colori. Tra le cartucce compatibili vi sono MC-20, MC-30 e MC-50.

Quindi se siete alla ricerca di un’ottima stampate fotografica, non lasciatevi scappare questa offerta del 50% su Amazon. Qualora, infine, cercaste una stampante che vi permetta anche di modificare le foto prima di stamparle, questa è compatibile con l’app gratuita Kodak con tante funzionalità come collage, fototessere, ritagli e tanto altro.

Smartphone