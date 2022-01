Sta arrivando il primo flagship "Halo" di Lenovo

Il prossimo telefono Lenovo Halo Legion con il nuovo chip di punta Snapdragon è già in lavorazione e sono state rivelate le specifiche tecniche del dispositivo. Giusto per chiarezza, no: non è il Legion Y90 prossimo al debutto.

Lenovo Legion Halo: le caratteristiche

Secondo quanto riferito, il colosso cinese sta lavorando ad un altro gaming phone. L'affidabile informatore Evan Blass ha fatto trapelare le specifiche e i rendering del prossimo telefono da gioco Legion chiamato in codice “Halo“. Purtroppo sembra che il moniker Halo non faccia alcun riferimento al titolo di Microsoft; peccato, ci avevamo sperato.

Il rendering del dispositivo mostra che il telefono avrà un display perforato nella parte anteriore. Disporrà di un pannello P-OLED da 6,67 pollici capace di offrire una risoluzione FHD+, una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 300 Hz. Avrà una fotocamera frontale da 16 megapixel.

Passando al retro, Halo sfoggerà un design molto più sobrio e minimal rispetto agli altri smartphone da gioco a marchio Legion. La configurazione della fotocamera posteriore del device includerà una snapper principale da 50 megapixel, accompagnata da un'ottica da 13 megapixel e uno sensore tuttofare da 2 megapixel.

Non di meno, il flagship sarà alimentato dal chip Snapdragon a 4 nanometri di prossima generazione avente numero di modello SM8475 e GPU Adreno 730. Poiché il chip Snapdragon 8 Gen 1 esistente ha la stessa GPU e il numero di modello SM8450, sembra che questo potrebbe essere una versione aggiornata o overcloccata del processore premium che abbiamo visto su device come Xiaomi 12, Motorola Edge X30 e OnePlus 10 Pro. Qualcomm potrebbe lanciare il nuovo SoC con il nome Snapdragon 8 Gen 1 Plus nei prossimi mesi.

Il telefono offrirà agli utenti 8 GB/12 GB/16 GB di RAM DDR5 e 128 GB/256 GB di memoria UFS 3.1. Il gaming phone ospiterà una batteria da 5.000 mAh in grado di supportare la ricarica rapida da 68 W.

Non ci sono parole sul moniker finale dello smartphone di Lenovo. Per quanto riguarda la data di lancio del dispositivo, si prevede che possa arrivare nel terzo trimestre del 2022.