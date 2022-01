Sta arrivando il primo flagship con Dimensity 8000

Un telefono con processore MediaTek Dimensity 8000 potrebbe essere dietro l'angolo; il device dovrebbe disporre di uno schermo a 120 Hz, due sensori da 50 MP e molto altro ancora.

Cosa sappiamo del processore MediaTek Dimensity 8000?

Si prevede che il Dimensity 8000 sarà presto lanciato come il nuovo processore di punta di MediaTek per dispositivi mobili. Ora, un famoso leaker afferma che sarà utilizzato per realizzare telefoni con specifiche tecniche in linea con il 2022. Un dispositivo del genere potrebbe avere 12 GB di RAM, 2 fotocamere posteriori aggiornate e potrebbe essere lanciato a un prezzo accettabile.

Il MediaTek Dimensity 8000 è considerato un competitor dello Snapdragon 870, anche se presenta una nuova GPU ARM Mali G510-MC6. L'OEM dovrebbe svelarlo presto, tuttavia, il leaker Digital Chat Station afferma di avere un vantaggio su questo punto.

Il tipster ora stima che un telefono con un chipset Dimensity 8000 potrebbe avere uno schermo di circa 6,6 pollici di diagonale e una frequenza di aggiornamento moderata di almeno 120 Hz.

Inoltre, sembra che l'il D8000 possa supportare solo risoluzioni FHD + a queste dimensioni. Apparentemente il processore può essere abbinato a un massimo di 12 GB di RAM.

Sul fronte fotografico dovrebbe disporre di due sensori aventi una risoluzione di 50 MP ciascuna e un terzo sensore aggiuntivo dovrebbe presentare risoluzione di 2 MP.

Digital Chat Station afferma che il prezzo unitario del SoC potrebbe far sì che il device abbia un prezzo di lancio di soli 2000 yuan (~US $ 314) in Cina.

Pertanto, il Dimensity 8000 potrebbe essere la base degli ultimi flagship killer di OEM come Realme o Redmi quest'anno.