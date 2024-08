SSD Seagate 5TB per PS4 e PS5 in OFFERTA su Amazon

Questa unità SSD Seagate da 5TB compatibile con PlayStation 4 e PlayStation 5 è pensata per permetterti di immagazzinare un numero impressionante di giochi senza doverli cancellare e riscaricare. Oggi è in offerta su Amazon a soli 165,99 euro invece di 191,80, con spedizione Prime e pagamento a rate disponibile.

Seagate Game Drive PS4 e PS5: le caratteristiche

Con una capacità di 5 TB, questa unità esterna offre spazio più che sufficiente per conservare un’ampia collezione di giochi senza dover rinunciare a nulla. L’illuminazione a LED blu aggiunge un tocco di stile alla tua postazione di gioco, rendendo l’unità non solo funzionale, ma anche esteticamente piacevole.

Il design leggero e portatile della Seagate Game Drive ti permette di portare la tua collezione di giochi ovunque tu vada. Un vantaggio non indifferente e accennato più volte è la compatibilità con PlayStation 5: anche se l’unità è pensata principalmente per memorizzare giochi della PS4, può comunque essere utilizzata per conservare i giochi della PS5.

Quando vorrai giocarli ti basterà trasferirli rapidamente sulla memoria interna della console senza doverli scaricare, risparmiando tempo prezioso.

Un investimento prezioso dunque per vivere al massimo la tua passione per i videogiochi, dandoti a portata di mano una vasta libreria di titoli senza doverli cancellare e riscaricare quando ne hai voglia. Acquistala adesso a soli 165,99 euro.