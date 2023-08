SSD Samsung Memorie T7: l'affare del momento su Amazon (-23%)

Se sei alla ricerca di prestazioni al top per il tuo archivio digitale e vuoi fare un affare imperdibile, non cercare oltre: l’SSD Samsung Memorie T7 è ciò che stai cercando. E ora, con uno sconto del 23% su Amazon, è il momento perfetto per aggiudicarti questa potente unità di archiviazione portatile. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 99,90 euro.

SSD Samsung Memorie T7: le scorte a disposizione con questo prezzo sono limitate

Dotato di un design innovativo e di funzionalità avanzate, l’SSD T7 è più di un semplice dispositivo di archiviazione; è un compagno affidabile e versatile che offre prestazioni eccezionali e durabilità senza compromessi.

La certificazione IP65 è una delle caratteristiche che distingue questo SSD da qualsiasi altra unità di archiviazione portatile sul mercato. Questa certificazione garantisce una protezione totale contro l’ingresso di acqua e polvere, consentendoti di utilizzare il T7 in ambienti impegnativi senza preoccupazioni. Questo lo rende perfetto per avventure all’aria aperta, viaggi o semplicemente per proteggere i tuoi dati preziosi.

Ma non è solo la protezione a far risaltare l’SSD Samsung Memorie T7. Le velocità di trasferimento sono semplicemente sbalorditive. Con la tecnologia USB 3.2 Gen.2, questo SSD può raggiungere velocità di lettura e scrittura fino a 1.050 MB/s e 1.000 MB/s rispettivamente. Questo significa che i tuoi file verranno trasferiti rapidamente, risparmiandoti tempo prezioso.

E se ti preoccupi per la sicurezza dei tuoi dati, l’SSD Samsung Memorie T7 è anche pronto a rispondere. La robusta scocca in gomma resistente agli urti consente all’SSD di resistere a cadute da un’altezza fino a tre metri. Quindi, anche se dovesse scivolare dalla tua borsa o dal tavolo, puoi stare tranquillo sapendo che i tuoi dati saranno al sicuro.

La versatilità è un altro punto forte del SSD Samsung Memorie T7. I due cavi USB inclusi, uno da Tipo C a C e l’altro da Tipo C ad A, garantiscono che il T7 sia compatibile con una vasta gamma di dispositivi, dai computer alle smart TV e console di gioco. Non importa quale sia il tuo dispositivo preferito, il T7 si collega senza problemi.

In sintesi, l’SSD Samsung Memorie T7 è l’archiviazione portatile definitiva che unisce prestazioni eccezionali, design resistente e funzionalità avanzate. Con uno sconto del 23% su Amazon, questa è un’opportunità che non puoi permetterti di perdere. Prendi il controllo del tuo archivio digitale al prezzo speciale di soli 99,90 euro, le scorte a disposizione sono limitate.

