SSD Portatile Samsung da 1TB a un PREZZO MATTO su Unieuro

Il vantaggio di acquistare un SSD Portatile, rispetto a un comune Hard Disk esterno, è la velocità di scrittura e di lettura che si avvicinano a quelle degli SSD Interni. Su Unieuro, tra l’altro, è in corso un’offerta incredibile che fa capo al Fuoritutto di questi giorni. Acquista il Samsung T7 1TB a soli 79,99 euro, invece di 139,99 euro. Perché scegliere questo dispositivo?

Primo, hai bisogno di un trasferimento dati veloce, sicuro e immediato. Secondo, vuoi trasferire i tuoi giochi preferiti perché non hai più spazio sul tuo computer o sulla tua console. In pratica, potrai giocare lasciando che la tua periferica carichi i contenuti da questo SSD. Stabilità, fluidità e caricamenti rapidi sono garantiti dalla velocità di lettura a 1050 MB/s.

SSD Portatile Samsung T7 1TB: abbatti ogni limite

Supera tutti i limiti con un vero e proprio SSD Portatile da 1TB. Ottieni 1000GB per fare ciò che ami con il Samsung T7. Grazie alla tecnologia USB 3.2 Gen 2 il trasferimento dati è immediato. Inoltre, puoi anche utilizzarlo come SSD esterno per i tuoi giochi preferiti. Utilizzandolo con console noterai anche tempi di caricamento decisamente più veloci. Cosa stai aspettando?

Acquistalo subito a soli 79,99 euro, invece di 139,99 euro. Scegliendo PayPal e Klarna come metodo di pagamento puoi anche decidere di pagare in 3 rate tasso zero da soli 26,66 euro al mese. Prima rata al check out, le altre nei due mesi successivi. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.