SSD portatile da 1TB della Samsung: risparmia subito 40€ su Amazon

Il Samsung Memorie T7 Shield è un SSD esterno portatile da 1 TB che unisce velocità elevate, design resistente e protezione contro acqua e polvere. In offerta su Amazon con uno sconto del 31%, il prezzo attuale è di soli 89,90€ rispetto al prezzo originale di 130€.

Lo Samsung Memorie T7 Shield MU-PE1T0R è uno SSD esterno portatile di alta velocità, dotato di una certificazione IP65 che garantisce una protezione aggiuntiva contro acqua e polvere. Con velocità di lettura/scrittura fino a 1.050 MB/s e 1.000 MB/s rispettivamente, questo SSD è fino a 9,5 volte più veloce dei dischi rigidi esterni tradizionali grazie alla tecnologia USB 3.2 Gen.2.

La resistente scocca in gomma lo rende in grado di sopportare cadute da un’altezza fino a tre metri, fornendo una maggiore sicurezza durante gli spostamenti. L’inclusione di cavi USB di tipo C a C e di tipo C ad A consente una connessione versatile a una vasta gamma di dispositivi, da PC e Mac a smartphone Android, Smart TV e console di gioco.

Non lasciarti sfuggire questa eccezionale offerta per lo Samsung Memorie T7 Shield da 1 TB, disponibile adesso su Amazon al prezzo scontato di 89,90€ anziché 130€. Approfitta di questa opportunità per migliorare la tua esperienza di archiviazione con uno degli SSD più veloci e affidabili sul mercato. Acquista ora e goditi prestazioni elevate a un prezzo incredibilmente conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.