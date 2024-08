SSD esterno Samsung 500GB: dati al sicuro col lettore di impronte

L’SSD esterno Samsung Memorie T7 Touch offre 500GB di capacità per memorizzare rapidamente tutti i file di cui hai bisogno. Grazie al design robusto e compatto, è perfetto per chi è sempre in movimento: puoi riporlo ovunque, senza il timore di danneggiarlo. Un elemento distintivo è il sensore di impronte digitali, che garantisce sempre la protezione dei tuoi dati più sensibili.

Non perdere l’occasione e ordina oggi su Amazon l’SSD esterno Samsung: con uno sconto a sorpresa del 15%, è disponibile ad appena 106 euro anziché 124 euro, ma la promozione durerà ancora per poco.

Torna in offerta l’SSD esterno Samsung da 500GB

L’SSD esterno Samsung garantisce velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, offrendo prestazioni di molto superiori rispetto ai tradizionali hard disk esterni, con una velocità fino a 9,5 volte maggiore. È dotato di un’interfaccia USB 3.2 di seconda generazione, che assicura una connessione rapida e stabile. La sicurezza dei tuoi dati è garantita dal lettore di impronte digitali integrato, preciso e facile da usare.

Inoltre, è possibile proteggere ulteriormente i file con una password, grazie alla crittografia hardware AES a 256 bit. L’SSD è compatibile con Windows 7 e versioni successive, Mac OS X 10.10 e successive, Android 5.1 (Lollipop) o versioni successive.

Le quantità sono limitate, quindi non aspettare: aggiungi subito al carrello l’SSD esterno Samsung Memorie T7 Touch da 500GB al miglior prezzo in assoluto e approfitta della consegna rapida e gratuita direttamente a casa tua.