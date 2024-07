SSD esterno 2TB in OFFERTA a soli 179€: se cade NON si rompe

L’SSD esterno Western Digital My Passport da 2TB è ideale per archiviare in modo sicuro una grande quantità di file, dai documenti di lavoro ai contenuti multimediali per l’intrattenimento. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono perfetto per chi necessita di trasportarlo frequentemente senza problemi e senza particolare ingombro.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: acquista oggi su Amazon l’SSD esterno WD da 2TB con uno sconto last minute del 7% e potrà essere tuo ad un prezzo di appena 179 euro. Sii veloce, l’offerta sta per scadere!

Torna in sconto l’SSD esterno WD da 2TB

L’SSD portatile Western Digital My Passport utilizza la tecnologia NVMe per offrire prestazioni eccellenti, con velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e di scrittura fino a 1.000 MB/s. La crittografia hardware AES a 256 bit, attivabile tramite password, assicura la massima protezione dei tuoi dati.

Progettato per sopportare urti, vibrazioni e cadute da altezze fino a 2 metri, è la soluzione ottimale per il backup dei tuoi dati. Compatibile con porte USB 3.2 Gen-2 e USB C, viene fornito con un adattatore USB A per utilizzarlo anche con i dispositivi più datati.

Approfitta subito di questo prezzo esclusivo e metti nel carrello il tuo SSD esterno Western Digital My Passport da 2TB: con la spedizione rapida e gratuita, sarà fra le tue mani in men che non si dica.