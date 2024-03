SSD 1TB Samsung a poco più di 90€: nuovo MINIMO STORICO

Nel caso cercassi un dispositivo in grado di migliorare radicalmente le prestazioni del tuo PC, l’SSD Samsung 870 EVO da 1TB rappresenterebbe la soluzione più indicata ad un simile prezzo. Con tecnologie all’avanguardia e caratteristiche di livello professionale, questo SSD è la scelta perfetta per portare la tua esperienza informatica ad un nuovo livello di efficienza.

La buona notizia è che oggi puoi portare a casa l’SSD Samsung 870 EVO da 1TB con una spesa minima: completa il tuo ordine su Amazon ad un prezzo di appena 91 euro, merito di un gradito sconto del 6%.

Minimo storico per l’SSD Samsung 870 EVO da 1TB

L’SSD Samsung 870 EVO raggiunge una velocità in fase di lavoro pari a circa 560-530 MB/s, grazie alla tecnologia Intelligent Turbo Write che accelera notevolmente il processo di scrittura dei dati ed assicura prestazioni elevate in qualsiasi situazione. Passare all’SSD Samsung 870 EVO è un gioco da ragazzi per chiunque abbia un PC desktop o un laptop che supporti lo standard SATA da 2.5 pollici: il software dedicato ti guiderà attraverso il processo di upgrade, rendendolo semplice e veloce.

Non è tutto: per gestire al meglio il tuo nuovo SSD, il software Samsung Magician 6 ti offre una suite di strumenti che permettono di monitorare la salute e lo stato del drive, migliorarne le performance, e di rimanere sempre informato circa gli ultimi aggiornamenti. Fai in fretta, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo SSD Samsung 870 EVO da 1TB al prezzo più basso di sempre: arriverà a casa in pochi giorni e godrai anche della consegna gratis.