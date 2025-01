Squid Game 3: quando esce su Netflix? Ormai non è più un mistero

Squid Game 3 potrebbe arrivare prima del previsto. Hwang Dong-hyuk, la mente creativa dietro la serie, ha rilasciato dichiarazioni che promettono un futuro avvincente per lo show.

L’uscita della seconda stagione su Netflix il 26 dicembre (disponibile anche su Sky) ha generato grande fermento ed il regista ha sfruttato l’occasione per anticipare alcuni dettagli cruciali sulla terza stagione di Squid Game.

Squid Game 3 disponibile già in estate?

In un’intervista esclusiva con Variety, Hwang non solo ha confermato l’arrivo di una terza stagione di Squid Game ma ha anche lasciato intendere che l’annuncio ufficiale riguardante la data di rilascio è più che mai imminente. Le sue parole fanno presagire un’evoluzione della serie, con ogni episodio che si propone di alzare l’asticella in termini di qualità e coinvolgimento del pubblico. Si punta quindi ad una narrazione ancora più approfondita: un chiaro segno che la storia di Squid Game è ben lontana da una vera e propria conclusione.

Hwang ha poi accennato alla possibilità di assistere a Squid Game 3 già durante la prossima estate, o al massimo in autunno. La decisione di dar vita a due nuove stagioni è stata dettata dalla lunghezza e dalla complessità della trama: un arco narrativo che inizialmente era stato concepito come un’unica grande storia. L’attesa, quindi, è carica di aspettative, con i fan pronti a immergersi nuovamente nel mondo oscuro ed avvincente di Squid Game: per adesso, comunque, vale la pena ricordare che non ci sono conferme precise riguardo all’uscita della terza stagione su Netflix ma, come sempre, vi terremo informati su ogni possibile novità in tal senso.