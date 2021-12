Final Fantasy 16 è in ritardo per il Covid-19, reveal in primavera

Il Covid-19 ha avuto un impatto durissimo sullo sviluppo di Final Fantasy 16. Lo ha annunciato su Twitter Naoki Yoshida, producer del nuovo capitolo della serie.

Con un lungo messaggio rivolto ai fan, l'esponente dello sviluppatore ha spiegato le ragioni che hanno portato il team a non divulgare nuove notizie sul gioco quest'anno, come inizialmente era stato promesso. Il motivo, come prevedibile, è da ricercarsi nelle complicazioni causate dalla pandemia.

“L'ultima volta che abbiamo parlato, avevo promesso che saremmo stati in grado di darvi nuove informazioni su Final Fantasy 16 nel tardo 2021. Tuttavia, sono spiacente di informarvi che non sarò in grado di mantenere la promessa, poiché le difficoltà derivanti dalla pandemia da Covid-19 hanno ritardato lo sviluppo del gioco di quasi sei mesi“.

Final Fantasy 16, per le novità bisogna attendere la primavera 2022

Yoshida non si nasconde e ammette che per lo sviluppo di Final Fantasy 16, in lavorazione in esclusiva per PlayStation 5, Square Enix ha messo insieme una squadra considerevole formata da talenti provenienti da tutto il mondo. Gli effetti del Covid-19 hanno costretto il team a decentralizzare la forza lavoro per consentire al personale di svolgere i propri incarichi da casa. Un aspetto che ha ostacolato la comunicazione con la sede di Tokyo e che, a sua volta, ha portato a ritardi e, in casi estremi, persino a cancellazioni di consegne da parte dei partner in outsourcing.

Adesso, l'obiettivo dello studio è quello di minimizzare l'impatto di questa situazione entro il nuovo anno, per concentrarsi al meglio su quelli che oggi sono gli obiettivi principali: aumentare la qualità delle risorse grafiche, perfezionare le meccaniche di combattimento, potenziare le single battaglie, apportare gli ultimi ritocchi ai filmati e infine ottimizzare l'aspetto tecnico.

Yoshida conclude promettendo che ulteriori rivelazioni, con una grande presentazione, sono attese per la primavera del 2022, quando si cercherà di mettere il gioco in carreggiata per il lancio, al momento senza una data.

Final Fantasy 16 è in lavorazione per PlayStation 5.