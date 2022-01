Square Enix ha nuove esclusive PS5 da annunciare? Sembra di sì

Quello tra Sony e Square Enix è uno dei rapporti commerciali più forti che arricchiscono la line-up di esclusive per PlayStation 5.

Oltre al colpo grosso Final Fantasy 16, che arriverà per adesso solo su PS5, nel mese di maggio è previsto il debutto di una nuova IP, Forspoken, che sarà esclusiva Sony almeno per un anno. Inoltre, pare che ci siano altri accordi simili tra le due compagnie che verranno annunciati a breve.

A riferirlo è Jordan Middler, giornalista del portale VideoGamesChronicles.com, che sul forum di ResetERA si è lanciato in una serie di rivelazioni molto interessanti su quella che è al momento la partnership tra le due aziende giapponesi, definita molto simile al sodalizio appena nato tra Ubisoft e Xbox.

PlayStation 5 sarà la casa di Final Fantasy in questa generazione?

Uno dei passaggi più interessanti è quello che riguarda proprio il brand di Final Fantasy. Dopo aver ottenuto l'esclusiva del remake del settimo episodio, ufficialmente temporale ma che di fatto non è ancora arrivato su Xbox, pare che Sony stia investendo tantissimo nella saga più conosciuta di Square Enix.

“Gran parte delle cose di Square finirà su Xbox, ma non riporrei troppe speranze in Final Fantasy a meno che non cambi qualcosa. Sony vuole che PlayStation sia la casa della serie in questa generazione. Final Fantasy 7 sarebbe dovuto essere già su Xbox ormai, ma eccoci qui“.

Spiega così il giornalista, che conferma come Square Enix abbia altre esclusive PlayStation 5 in cantiere che verranno rivelate abbastanza presto. In tal senso però ci tiene a rassicurare gli utenti PC:

“Square è desiderosa di continuare a portare tutto su PC, anche se i porting non dovessero risultare eccezionali. Sono esclusive a tempo“.

Infine, Middler spiega che si tratta soltanto di affari e non vi è una decisione da parte di Square di escludere Microsoft e Xbox da certi progetti. Sony sta investendo ingenti somme di denaro per assicurarsi l'esclusiva su alcuni giochi, con particolare riguardo a Final Fantasy. Non ci rimane che attendere per scoprire di cosa si tratta.