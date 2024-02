Spyro Reignited Trilogy per PS4: OFFERTA a tempo limitato, TUO a soli 26,99€

Sei un millennial cresciuto negli anni ’90 e desideri rivivere l’emozione dell’era d’oro dei giochi platform e sei pronto a immergerti in avventure straordinarie, non perdere l’opportunità di acquistare Spyro Reignited Trilogy per PlayStation 4. Oggi su Amazon, questo fantastico capolavoro (composto da tre titoli) è disponibile a soli 26,99€, IVA inclusa e con spese di spedizione comprese. Corri a prenderlo, anche perché avrai diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrai usufruire della garanzia di due anni e avrai accesso alla consegna celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Spyro Reignited Trilogy su Amazon: ecco perché comprarlo

Spyro Reignited Trilogy porta indietro nel tempo il nostro draghetto preferito con una riedizione grafica impeccabile. I tre giochi classici: Spyro the Dragon, Ripto’s Rage! e Year of the Dragon, sono stati completamente rimasterizzati con grafiche mozzafiato, colori vibranti e dettagli straordinari. Potrai rivivere le tue avventure preferite con una qualità visiva che si sposerà perfettamente con le aspettative dei giocatori moderni.

Inoltre, se sei cresciuto negli anni ’90 e hai amato i giochi di Spyro nella tua infanzia, la Reignited Trilogy è la risposta alle tue preghiere di un ritorno al passato. Ogni livello, ogni nemico e ogni tesoro è stato ricreato fedelmente, ma con una freschezza e un vigore che farà sembrare i giochi nuovi di zecca. Potrai godere della gioia di raccogliere gemme, sfidare i nemici e esplorare mondi magici con i tuoi amici draghi.

Spyro non è l’unico a fare il suo ritorno trionfante. Con la Reignited Trilogy, rivedrai anche i tuoi personaggi preferiti, da Sparx il Libellino a Hunter il Capriolo. Comunque, come detto, questo videogame non è solo per i nostalgici. Anche i nuovi utenti saranno rapiti dalla magia di Spyro e dalla sua missione di salvare il Regno dei Draghi. E poi, il gameplay è avvincente e la varietà di sfide e puzzle garantirà ore di divertimento senza fine.

Oggi, puoi portare a casa questo capolavoro, nella sua iterazione per PlayStation 4, a soli 26,99€ su Amazon, con IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.