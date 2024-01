Spyro Reignited Trilogy per Nintendo Switch: bastano meno di 30€ per averlo

Se sei cresciuto negli anni ’90 e hai giocato le avventure del draghetto viola su PS One, oggi c’è una bellissima notizia per te. La remastered dei primi tre titoli, la famosa “Spyro Reignited Trilogy“, nella sua iterazione per Nintendo Switch, oggi la porterai a casa ad un prezzo sensazionale grazie agli sconti di Amazon: sarà tua con soli 29,90€. L’IVA è inclusa nel costo dell’articolo e avrai accesso anche alla spedizione gratuita. Cosa aspetti? Corri a prendere questo capolavoro che contiene al suo interno ben tre videogame.

Spyro Reignited Trilogy: uno splendido ritorno all’Infanzia

Spyro Reignited Trilogy è il rimedio perfetto per gli amanti dei classici videoludici. Rivivi l’emozione dei capitoli che hanno fatto la storia su PlayStation 1: Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! e Spyro: Year of the Dragon, ora completamente rimasterizzati con grafica e audio migliorati. Ogni dettaglio è stato curato per portarti indietro nel tempo, regalandoti un tuffo diretto nei ricordi della tua infanzia.

Grazie alla potenza della Nintendo Switch, i titoli manderanno la loro bellezza visiva anche sulla console portatile. Colori vibranti, ambientazioni incantevoli e non solo, il tutto per creare un’esperienza visiva straordinaria. Inoltre, attenzione: con la Reignited Trilogy, non acquisterai un solo gioco, ma ben tre. Ogni titolo sarà capace di offrire un’esperienza unica, con nuovi mondi da esplorare, nemici da affrontare e segreti da scoprire. L’umorismo, la personalità e il carisma del noto draghetto viola ti accompagneranno in ogni livello, garantendoti ore di divertimento senza fine.

Il prezzo conveniente di soli 29,90€ su Amazon rende questo remake un prodotto accessibile per chiunque desideri un’avventura coinvolgente senza spendere una fortuna. Questa offerta è un’opportunità da non perdere per aggiungere tre gioielli videoludici alla tua collezione. Con Amazon poi, avrai diritto anche alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore presso il tuo domicilio.

