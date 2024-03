Spyro Reignited Trilogy: bastano meno di 25€ per fare tua questa magnifica collezione

Clamorosa offerta quella che ti vogliamo consigliare adesso; se sei cresciuto negli anni ’90 con i cartoni degli Street Shark, Dragon Ball e Pokémon, a “pane e PlayStation” non puoi non ricordarti delle vecchie glorie del passato. Bene, tieniti forte perché adesso ti proponiamo una collezione di tre videogiochi semplicemente unici; hai presente il famoso draghetto viola dei primi prodotti per PS One? Bene, esiste la remastered in alta definizione ed è disponibile per le console di ultima generazione. Ci riferiamo alla “Spyro Reignited Trilogy” per Nintendo Switch. Questa collezione riporta in vita le avventure epiche del simpatico draghetto viola Spyro, rimasterizzate in alta definizione per offrirti un’esperienza ancora più coinvolgente. E il migliore punto è che puoi portarti a casa la “Spyro Reignited Trilogy” che troverai su Amazon al prezzo scontatissimo di soli 24,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Lo sconto è altissimo, pari al 38% sul valore di listino. La versione in offerta è quella per Nintendo Switch; cosa aspetti quindi?

Spyro Reignited Trilogy: ecco perché comprarla

Con la “Spyro Reignited Trilogy“, avrai l’opportunità di rivivere tre dei giochi più amati della serie in una straordinaria veste rimasterizzata. Sperimenta nuovamente le avventure classiche del draghetto viola mentre esplori quei mondi fantastici che hanno fatto la storia del mondo videoludico. Dovrai affrontare simpaticissimi nemici (anche molto pericolosi) e dovrai risolvere enigmi avvincenti.

Questa trilogia include tre titoli indimenticabili: “Spyro the Dragon“, “Spyro 2: Ripto’s Rage!” e “Spyro: Year of the Dragon“. Ognuno di questi ti porta in mondi colorati e vibranti, pieni di personaggi memorabili, sfide impegnative e, ovviamente, un sacco di gemme da raccogliere. La grafica è sorprendente; ogni dettaglio sembrerà prendere vita sullo schermo della tua Nintendo Switch per una esperienza visiva davvero straordinaria.

Adesso parliamo del prezzo super scontato: questo è il momento perfetto per portare a casa la “Spyro Reignited Trilogy” al prezzo speciale di soli 24,90€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.