Spusu, l'operatore che ti da tutto a meno di 5€ al mese

Nel vasto panorama degli operatori telefonici, Spusu emerge come un’alternativa innovativa e conveniente, offrendo una vasta gamma di tariffe adatte alle esigenze di ogni utente. Con un’attenzione particolare alla flessibilità e alla convenienza, Spusu ha rapidamente guadagnato terreno nel mercato della telefonia mobile, proponendo tariffe competitive e funzionalità all’avanguardia.

Spusu: tariffe convenienti e il massimo del servizio

Prima di procedere, parliamo di una delle funzionalità di Spusu, i GB di riserva: questi dati sono accumulati dai mesi precedenti, di fatto diventando utilizzabili nei mesi successivi. Non scadono, si accumulano fino al massimo della capacità offerta dalla tariffa, e possono essere usati solo se la tariffa viene costantemente rinnovata.

Parlando di tariffe, ecco quelle disponibili:

Spusu 1 : Per esigenze più contenute, Spusu propone una tariffa base a soli 3.98€ al mese , che include 1GB di dati, 100 minuti e 100 SMS, con una riserva di 2GB;

: Per esigenze più contenute, Spusu propone una tariffa base a soli , che include 1GB di dati, 100 minuti e 100 SMS, con una riserva di 2GB; Spusu 10 : A soli 4.98€ al mese, offre un generoso pacchetto dati di 10 GB, 1000 minuti e 1000 SMS, accompagnati da una riserva di 20GB;

: A soli 4.98€ al mese, offre un generoso pacchetto dati di 10 GB, 1000 minuti e 1000 SMS, accompagnati da una riserva di 20GB; Spusu 150: Per coloro che necessitano di una maggiore quantità di dati, questa tariffa offre ben 150 GB al prezzo incredibile di 5.98€ al mese, inclusi 2000 minuti e 500 SMS, con una riserva di 300 GB. È possibile poi avere, pagando 2€ in più al mese, la versione con il 5G.

Tra le funzionalità che l’operatore offre, troviamo la possibilità di sfruttare una eSim, il fatto di poter usare la velocità 4G+ per avere 300 Mbit in download e 50 Mbit in upload, chiamate gratuite in Europa e Regno Unito con i minuti inclusi, e il poter cambiare piano quando si vuole, in modo comlpetamente gratuito. Per entrare in Spusu, basterà registrarsi e effettuare il pagamento, sia fatto esso con Carta VISA o Mastercard, tramite Paypal, o persino con ricarica telefonica (che potrete fare in tutti i bar, tabacchi e edicole Mooney abilitati).