Spusu 50 è la PROMO di Spusu Italia che permette di avere un ‘opzione davvero introvabile e che non si vedeva dai tempi dell’operatore Tre Italia. Stiamo parlando della Giga Bank rivisitata dal gestore virtuale austriaco. In questo caso prende il nome di Riserva Dati.

La tariffa che vedremo nel dettaglio tra un attimo è stata da poco prorogata per tutto Settembre 2022. Questo operatore non prevede alcun vincolo contrattuale ed usufruisce delle infrastrutture di rete del carrier con la Top Quality Network senza limitazioni di velocità.

Spusu 50: i dettagli della PROMO proroga

La tariffa offre 50 Giga di traffico internet in 4G+ con 100 Giga massimi di Riserva Dati su rete WINDTRE con velocità massima raggiungibile fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload, 2000 minuti di chiamate verso tutti i gestori sia mobili che fissi in tutta Italia e 500 SMS verso qualsiasi operatore. Tutto questo al solito prezzo a cui vi siete abituati! Stiamo parlando di appena 5,98 euro ogni mese senza vincoli e con rinnovi mensili tramite PayPal, conto corrente bancario oppure carta di credito.

Questa promozione offre anche 500 SMS e 2000 minuti anche in Unione Europea. Per quanto concerne il bundle internet in roaming, invece, ci sono ben 4,9 Giga da utilizzare ogni mese in tutto il suolo europeo.

Nel costo mensile ci sono anche minuti verso qualsiasi numero fisso e mobile dell’Unione Europea. In questo caso, il bundle voce è il medesimo che abbiamo visto prima e utilizzabile per chiamare i numeri italiani.

La PROMO a meno di 6 euro al mese è disponibile ONLINE senza vincoli sia per chi passa da qualsiasi gestore mobile nazionale sia per chi vuole attivare un nuovo numero.

Costi ed altro

Spusu 50 è attivabile tramite sito internet fino al 30 Settembre 2022. L’offerta telefonica non prevede alcun vincolo contrattuale ed ha un contributo iniziale pari a 15,88 euro con spedizione gratuita.