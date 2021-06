Spotify è l'ultima azienda a lanciare la propria versione di Clubhouse e si chiama Greenroom. Son passati diversi mesi da quando il social per l'audio chiamato Clubhouse ha spopolato sul mercato online.

Spotify Greenroom sfida apertamente Clubhouse

Il servizio è rimasto esclusivo di iOS per più di un anno prima di arrivare su Android come beta limitata il mese scorso. Mentre Clubhouse ha investito su una versione per dispositivi di casa Google, altre piattaforme come Twitter hanno annunciato la propria versione (Spaces) per entrambi i sistemi operativi. Oggi Spotify si unisce alla partita con la propria piattaforma di social audio chiamata Greenroom.

La Greenroom di Spotify è in realtà verde. Letteralmente. E viene lanciato oggi per Android e iOS in oltre 135 paesi in tutto il mondo. Il comunicato stampa indica che si tratta di una versione modificata di Locker Room realizzata da Betty Labs, una società acquisita da Spotify a marzo.

Si dice che Greenroom sia stato costruito pensando ai creatori e agli artisti che rendono Spotify un'app unica ed eccezionale. Tuttavia, chiunque sarà in grado di creare una stanza, entrare in una di esse, unirsi a un gruppo e cercare stanze vicine e correlate.

Non di meno, l'azienda afferma che l'app fornirà una nuova esperienza di onboarding che metterà gli interessi degli utenti in primo piano. Fornirà inoltre funzionalità di registrazione alle persone al fine di integrare i propri contenuti con conversazioni dal vivo e avere anche controlli di chat. Gli utenti potranno iscriversi a Greenroom con i propri dati di accesso a Spotify senza problema alcuno.

Più tardi questa estate, ricordiamo che la compagnia lancerà anche un Spotify Creator Fund, una piattaforma che consentirà ai creatori di audio di monetizzare il proprio lavoro.

