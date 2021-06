Secondo quanto si apprende, Netflix produrrà una serie “romanzata” su Spotify, ispirata al famigerato libro “Spotify Untold“.

Netflix e Spotify: il miglior crossover di sempre

Il colosso dello streaming on demand sfrutterà la storia originale di uno dei più grandi successi legati al mondo dell'industria musicale per una prossima serie originale dal titolo sconosciuto.

Lo show racconterà un “racconto romanzato” dei co-fondatori di Spotify, incluso il capo del servizio Daniel Ek. La serie sarà suddivisa in sei parti – che è già elencata su Netflix, sebbene con informazioni limitate – attirerà gli autori Jonas Leijonhufvud e Sven Carlsson, che narreranno l'ascesa di Spotify sotto la direzione di Ek e del suo socio in affari Martin Lorentzon, secondo quanto si legge da Variety.

Si dice che il libro abbia tratto da “oltre settanta interviste, insieme a fonti precedentemente non sfruttate” per una “storia di Davide contro Golia su come forti convinzioni, forza di volontà inesorabile e grandi sogni mostrano come i piccoli giocatori possono affrontare i titani della tecnologia“.

Variety riporta che Netflix ha scelto gli attori svedesi Edvin Endre nel ruolo di Ek e Christian Hillborg come un personaggio immaginario di Lorentzon. Non è chiaro se una figura simile a Steve Jobs apparirà nel film, anche se è certamente possibile. Spotify Untold copre la battaglia apparentemente infinita tra Spotify e Apple, e Jobs è presente nella narrativa del libro sul respingimento di Apple contro il lancio di Spotify negli Stati Uniti. Poiché gli stessi autori ritengono che le informazioni sul co-founder di Apple siano state fondamentali per la narrativa del libro, sarebbe un peccato lasciare quel filone narrativo fuori dallo show.

Netflix ha rifiutato di confermare a The Verge se un personaggio di Jobs sarebbe apparso nella serie. Ma parlando del libro nel 2019, Carlsson ha detto a Variety:

Entrambi abbiamo sentito una scarica di adrenalina quando abbiamo svelato i dettagli sul conflitto tra Apple e Spotify. Dopo diversi mesi di ricerca, siamo finalmente riusciti a spiegare come Jobs ha lavorato attivamente per opporsi all'insediamento di Spotify negli Stati Uniti e cosa potrebbe aver pensato. Ha dato una marcia in più alla storia.

Inoltre, niente rappresenta il dramma come un titano della tecnologia che produce una serie “romanzata” sulla storia disordinata delle origini di un altro. Che meraviglioso crossover! La serie arriverà sulla piattaforma di streaming on demand nel 2022.

