Twitter per iOS sta implementando una nuova riprogettazione grafica della UI con una scheda dedicata per gli “Spaces”, le chat room che sfidano Clubhouse.

Twitter: la riprogettazione grafica su iOS

Twitter sta iniziando a lanciare oggi una notevole riprogettazione della sua app per iPhone. Come riportato da TechCrunch, la società sta aggiornando la sua applicazione per device Apple con un nuovo focus sulla funzione di chat room audio Spaces, introducendo il pulsante centrale nella barra di navigazione in basso.

Il rapporto spiega che non tutti gli utenti vedranno inizialmente questo cambiamento di design. Invece, l'azienda prevede di distribuirlo a “circa 500 persone dal beta test originale di Spaces” a partire da oggi.

Non di meno, la società spiega che la nuova scheda metterà in evidenza gli spazi ospitati dalle persone che segui. Il rapporto dice:

Twitter dice che la scheda mostrerà gli spazi ospitati dalle persone che segui, ma questi non appariranno come fanno oggi sulla linea della flotta nella parte superiore della timeline. Invece, la scheda di scoperta presenterà gli spazi in un formato più visivo , in modo simile alle schede di promozione che vengono visualizzate quando twitti sugli Space imminenti. Twitter ha poi dichiarato a TechCrunch che, anche se Spaces può essere divertente, capisce che gli eventi dal vivo sono stati difficili da trovare e tenere traccia, dato che non esiste un luogo dedicato in cui è possibile scoprire le chat room. La nuova scheda mira a cambiare ciò.

I clienti vedranno gli Spaces in tempo reale con i dettagli su host e partecipanti, nonché le informazioni sugli spazi pianificati e la possibilità di gestire le notifiche. La sviluppatrice Jane Manchun Wong ha trovato prove della riprogettazione incentrata su Spaces già nel mese di marzo.

La funzione Twitter Spaces simile a Clubhouse si è dimostrata popolare sin dalla sua introduzione. Dopo essere stato distribuito gradualmente a un piccolo sottoinsieme di utenti, Twitter Spaces è stato lanciato per tutti coloro che avessero almeno 600 follower a partire dal mese scorso. Dare a Spaces una scheda dedicata nell'app per iOS è un'indicazione notevole del fatto che la compagnia crede che la funzione svolgerà un ruolo importante nella sua esperienza in futuro.

