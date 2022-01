Spider-Man No Way Home arriva in PUBG...ma è quello indiano!

Se speravate di vedere oggetti e skin ufficiali di Spider-Man No Way Home in PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) siete stati accontentati!

Un annuncio in tal senso è stato effettivamente fatto da PUBG Studios, ma questa volta riguarda Battlegrounds Mobile India (BGMI), una speciale versione del famoso sparatutto multiplayer battle royale sviluppata specificatamente per il mercato indiano.

Krafton, la società coreana che gestisce la distribuzione del gioco, ha fatto sapere di aver stretto un accordo con Sony Pictures che, a partire da oggi, permetterà ai giocatori di BGMI di ottenere le skin ufficiali del film completando le missioni in-game. Ulteriori dettagli verranno svelati a metà gennaio, con il debutto della versione 1.8.

Tranquilli, la stessa cosa è prevista anche per la versione “originale” di PUBG, quella che insomma possiamo giocare qui in occidente. Ad oggi, una collaborazione in tal senso è stata attivata anche con il rivale Fornite.

Cos'è Battlegrounds Mobile India e cosa c'entra con PUBG?

Sappiamo cosa vi state chiedendo: da dove arriva questo BGMI e perché esiste soltanto per l'India?

Il motivo è molto semplice: nel settembre 2020, il Ministero dell'Elettronica e della Tecnologia per l'Informazione del governo indiano aveva vietato PUBG mobile insieme ad altre 117 applicazioni cinesi, affermando che risultavano potenzialmente pregiudizievoli e minacciose per la sovranità, l'integrità, la difesa, la sicurezza e l'ordine pubblico dell'India (sì, esatto).

Dopo varie indiscrezioni, a maggio del 2021 è arrivata la conferma da parte di Krafton di un gioco “simile” al PlayerUnknown's Battlegrounds originale chiamato appunto Battlegrounds Mobile India. Un modo per superare il divieto e far felice, a quanto pare, il governo locale.

Ora, gli utenti indiani hanno anche la fortuna di poter contare sulle skin ufficiali di Spider-Man No Way Home: esattamente come i “colleghi” d'occidente, per cui annuncio era stato fatto a metà dicembre ed era in attesa di ulteriori informazioni.

A questo punto, non rimane che aspettare la metà di gennaio per scoprire cosa c'è da sapere su questo interessante cross-over. A proposito, sapete quando uscirà su Disney+?