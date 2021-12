Fortnite: nel Capitolo 3 arriva... SPIDER-MAN

Il trailer trapelato di Fortnite rivela la presenza di Spider-Man e una nuova isola per il capitolo 3; non di meno, ci saranno i personaggi di Gears of War.

Fortnite: ecco le novità in arrivo

Il capitolo 2 di Fortnite si concluderà sabato, ma è già trapelato un trailer del capitolo 3, secondo quanto riferito dal canale YouTube polacco di Epic Games (tramite Kotaku). Sulla base del trailer, il prossimo capitolo sarà un aggiornamento significativo. L'azienda aggiungerà un'isola nuova di zecca, nuove meccaniche e il vostro amichevole Spider-Man di quartiere.

L'isola del capitolo 3 sembra avere molte nuove aree da esplorare, tra cui il Daily Bugle e una posizione che ricorda i Sunny Steps a tema azteco del primo capitolo del gioco. Sembra che ci siano nuovi modi per muoversi nel territorio, per scivolare giù per le colline al fine di ottenere una maggiore velocità e oscillare da luoghi alti.

E sembra che gli utenti saranno in grado di recuperare le armi nascoste dalle partite precedenti usando le tende, il che potrebbe aggiungere qualche strategia in più per giocare qualche round extra i propri amici.

NEW FORTNITE CHAPTER 3 TRAILER LEAKED ONLY WATCH IF YOU WANT TO!! #FortniteChapter3 pic.twitter.com/N0SBoJaF4I — GalaxyBoi🎄❄️ (@DaRealGalaxyBoi) December 4, 2021

Il trailer trapelato mostra alcuni nuovi personaggi giocabili che si uniscono al gioco, tra cui Spider-Man (che sembra essere disponibile nel Battle Pass) e skin per Marcus Fenix ​​e Kait Diaz di Gears of War.

Epic sembra anche aggiungere The Foundation, un misterioso personaggio del capitolo 2 che potrebbe essere interpretato da Dwayne Johnson.

Una cosa che il trailer non rivela è esattamente quando sarà disponibile il nuovo capitolo. Il tempo di inattività tra i capitoli 1 e 2 è durato quasi due giorni: si spera che non dovremo aspettare così tanto per entrare nella nuova isola.