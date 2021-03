Spider-Man Miles Morales, esclusiva di lancio della nuova Playstation 5 è in offerta su Amazon a 52,99€, lo sconto del 13% corrisponde ad un risparmio di 8 euro rispetto al prezzo solito.

Si tratta di un videogioco d’azione dinamico e divertente, sviluppato da Insomniac Games e distribuito in esclusiva da Sony per PS4 e PS5. In questo episodio sotto la maschera di Spider-Man si nasconde Miles Morales, invece che Peter Parker, è stato pubblcato lo scorso 12 novembre 2020 come titolo di lancio della nuova generazione di console.

Ecco alcuni cenni sulla trama di Spider-Man Miles Morales:

Dopo gli eventi di Spider-Man, e dopo essere stato addestrato da Peter Parker, Miles si è trasferito ad Harlem insieme alla madre che nel frattempo si è candidata come sindaco della città. Durante una sera d’inverno, Miles si dirige insieme al suo amico Ganke Lee alla conferenza della madre, che viene interrotta dall’Underground, un gruppo di malviventi guidati da un misterioso criminale che si fa chiamare Tinkerer.

L’Underground vuole sabotare la Roxxon, un’azienda produttrice di energia pulita comandata da Simon Krieger, il quale si rivela essere un criminale che vende energia pericolosa pur di guadagnare. Questa volta toccherà a Miles difendere New York da queste due nuove minacce, senza l’aiuto di Peter Parker. da Wikipedia

Il sistema di movimento con le ragnatele offre una sensazione di libertà e agilità al giocatore, che si trova immerso tra i grattacieli di New York per sconfiggere i malviventi. Anche il comparto grafico non è da meno, la nuova Playstation 5 sfrutta il potente hardware per garantire un frame rate stabile e un’esperienza visiva fenomenale.

Oggi Spider-Man Miles Moraler in copia fisica per Playstation 5 va in offerta su Amazon a 52,99€, uno sconto interessante per uno dei pochi giochi usciti in occasione del debutto della nuova generazione videoludica.

Videogames