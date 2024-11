Speciale Lavatrice su Amazon: lavaggi infiniti con DASH in offerta

Dimentica di dover acquistare il detersivo per la lavatrice da qui ai prossimi mesi perché oggi fai una scorta senza precedenti. Su Amazon, in queste ore, sono andati online diverse promozioni sui detergenti Dash che, oltre ad essere tra i migliori sul mercato, sono disponibili in formato scorta per avere una lavanderia sempre pronta a dare il massimo. Con sconti fino al 42% puoi portare a casa la tua soluzione preferita e che si adatti di più alle esigenze della tua famiglia.

Amazon sconta i prodotti Dash: le 5 proposte da non perdere

I prodotti di questo marchio sono un po’ la storia della lavanderia. Impossibile non averne mai visto uno in una pubblicità ma ancora più inverosimile non essersi trovati bene. La qualità, solitamente, si paga ma oggi hai l’occasione di acquistare i tuoi preferiti a prezzi piccolissimi.

Tutti i detergenti che ti segnalo sono esclusivamente per la lavatrice, troverai anche due proposte in pod ma non infilarle nella lavastoviglie o non finirai mai più di togliere schiuma dalla cucina.

Detto questo, i 5 formati scorta da non perdere assolutamente sono:

Dash Power – detersivo liquido per 90 Lavaggi in totale con 5 confezioni. Azione extra-igienizzante e che non rovina i capi colorati. Inoltre è efficace anche nei lavaggi a freddo e per i cicli brevi. Disponibile al PREZZO di 25,49€ con sconto del 29%.

Dash Pods – detersivo per lavatrice in capsule per un totale di 132 lavaggi, 3 confezioni. Profumo Classico con formula per rimuovere le macchie. Efficace anche nei lavaggi a freddo e per i cicli brevi. Disponibile al PREZZO di 34,99€ con sconto del 42%.

Dash Power Pods – Detersivo per lavatrice in capsule per un totale di 92 Lavaggi, 2 confezioni. Azione igienizzante che non rovina i capi colorati, particolarmente efficace contro sporco e batteri. Funziona bene sia con cicli brevi che a freddo. Disponibile al PREZZO di 27,99€ con sconto del 23%.

Dash Lavanda – Detersivo Liquido al profumo di lavanda per un totale di 104 Lavaggi. Formula avanzata per eliminare macchie ostinate. Disponibile al PREZZO di 25,49€ con sconto del 36%.

Dash Power Pods – Detersivo lavatrice in capsule per un totale di 105 Lavaggi. Al suo interno la tecnologia che rende i colori brillanti e protegge i capi e le fibre. Efficace anche nei lavaggi a freddo e per i cicli brevi. Disponibile al PREZZO di 34,99€ con sconto del 34%.

Le spedizioni sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.