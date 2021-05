Vodafone con la sua Special Minuti 50 Giga è tornata sul mercato dal 18 Maggio 2021 a meno di 10 euro al mese. Tale proposta è valida soprattutto per coloro che provengono da TIM.

Special Minuti 50 Giga: i dettagli

Per coloro che provengono dall'operatore blu, infatti, l'offerta prevede minuti senza limiti verso tutti i fissi e mobili all'interno del territorio nazionale e 50 Giga di internet in 4G. Il tutto prevede un costo mensile di 9,99 euro.

La promo è possibile acquistarla in tutti i rivenditori Vodafone che hanno aderito all'iniziativa destinata a tutti i clienti che decidono di effettuare il passaggio da un qualsiasi operatore mobile. L'offerta, però, come abbiamo visto precedentemente è destinata sopratutto a coloro che intendono passare a Vodafone da TIM.

Per quanto riguarda gli altri operatori che potranno avvalersi di questa promozione troviamo in particolare i seguenti MVNO: Tiscali, Coop Voce, Spusu e Digi Mobile. Questa tariffa, inoltre, non prevede la promo Prova Vodafone che consiste nell'avere il primo mese di offerta ad un prezzo pari a 5 euro.

Costi ed altro

Infine, in fase di acquisto della promozione bisognerà sostenere, oltre al costo del primo mese pari a 9,99 euro, anche quello relativo all'attivazione che ammonta a 1 centesimo di euro. La Special Minuti 50 Giga è attivabile, per ora, soltanto nei negozi Vodafone.

